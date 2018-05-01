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الجماهير الطنجاوية تحرج رجل المهام الصعبة بعد تسلم فارس البوغاز درع البطولة | ثقافة و فنون

الجماهير الطنجاوية تحرج رجل المهام الصعبة بعد تسلم فارس البوغاز درع البطولة

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الجماهير الطنجاوية تحرج رجل المهام الصعبة بعد تسلم فارس البوغاز درع البطولة

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 12:29 الجماهير الطنجاوية تحرج رجل المهام الصعبة بعد تسلم فارس البوغاز درع البطولة | ثقافة و فنون
الجماهير الطنجاوية تحرج رجل المهام الصعبة بعد تسلم فارس البوغاز درع البطولة
بعدما تسلم فريق اتحاد طنجة ليلة البارحة الأربعاء درع البطولة الوطنية الاحترافية من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حل الرابور الشهير ''مسلم'' ضيفا بملعب ابن بطوطة بطنجة

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بعدما تسلم فريق اتحاد طنجة ليلة البارحة الأربعاء درع البطولة الوطنية الاحترافية من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حل الرابور الشهير "مسلم" ضيفا بملعب ابن بطوطة بطنجة لإحياء حفل غنائي بهذه المناسبة غير أنه لم يحظ بالترحيب الذي كان يأمل به.

هذا وفور صعوده إلى خشبة المسرح، عجز "مسلم" على إبقاء الجماهير الغفيرة التي حجت إلى الملعب لمتابعة حفل التتويج، إذ غادر الآلاف من مناصري فارس البوغاز الملعب المذكور تاركين مسلم يغني للعشرات.

وكان مسلم قد أثار غضب المواطنين المغاربة بسبب حملة المقاطعة واستفزازه لهم حسب أقوالهم بسبب مقولة " أنا خليوني للمهام الصعبة".

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