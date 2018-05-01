عاجل..هذا ما يقع بشوارع البيضاء بعد حلول الملك بالعاصمة الاقتصادية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مختلف شوارع مدينة الدار البيضاء، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 24 ماي، استعدادات خاصة، بعد حلول الملك محمد السادس بالعاصمة الاقتصادية مساء أمس الأربعاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مختلف شوارع مدينة الدار البيضاء، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 24 ماي، استعدادات خاصة، بعد حلول الملك محمد السادس بالعاصمة الاقتصادية مساء أمس الأربعاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الملك محمد السادس من المنتظر أن يدشن بعض المشاريع التنموية بمنطقة عين الشق بالبيضاء، مشيرا إلى أن شارعي 2 مارس والحزام الكبير، يعرفان استعدادات خاصة لاستقبال الملك.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، قادما من مدينة الرباط، بعد أن دشن مجموعة من المشاريع التنموية بالعديد من المناطق.