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رسميا أندريس إنييستا ينضم لهذا النادي

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 10:58 رسميا أندريس إنييستا ينضم لهذا النادي | سبور
رسميا أندريس إنييستا ينضم لهذا النادي
أعلن نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعاقده مع النجم التاريخي لنادي برشلونة الإسباني أندريس أنييستا الذي رحل عن النادي الكاتالوني في ختام الموسم المنصرم، منهيا مسيرة مظفرة

شوف سبور

 أعلن نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعاقده مع النجم التاريخي لنادي برشلونة الإسباني أندريس أنييستا الذي رحل عن النادي الكاتالوني في ختام الموسم المنصرم، منهيا مسيرة مظفرة امتدت 22 عاما.

 وحسب تقارير دولية، فإن أندريس إنييستا الذي سيتقاضى 30 مليون دولار سنويا، قال "آمل في أن ينتشر الدوري الياباني في آسيا، وأنا راغب في أن أساعد بذلك".

هذا ويحتل نادي فيسل كوبي حاليا المركز السادس في ترتيب البطولة اليابانية بعد 15 مباراة هذا الموسم، علما أنه أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.

 للإشارة، فإن « الرسام إنييستا» ودع برشلونة وملعبه كامب نو بطريقة مؤثرة في المباراة الأخيرة من الليغا هذا الموسم ضد ريال سوسييداد الأحد، مسدلا الستار على مسيرة كاتالونية رائعة قادته الى إحراز 32 لقبا.

 

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