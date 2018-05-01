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الملك محمد السادس يهنئ مزوار بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 09:05 الملك محمد السادس يهنئ مزوار بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب | بوليتيك
الملك محمد السادس يهنئ مزوار بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لصلاح الدين مزوار، وذلك على إثر انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

شوف تيفي:

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لصلاح الدين مزوار، وذلك على إثر انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية، عن أحر تهانيه ومتمنياته لمزوار ولنائبه فيصل مكوار، ولكافة أعضاء ومكونات هيئتهم، ''بالتوفيق والسداد في مهامهم لتعزيز الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي ننشدها لوطننا العزيز''.

وجاء في برقية الملك محمد السادس ''وإننا لعلى ثقة، بأنك بفضل ما تتحلى به من تجربة ودراية واسعة في تدبير الشأن العام، وبما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، ووفاء دائم لثوابت الأمة ومقدساتها، سوف لن تدخر جهدا للاضطلاع بمسؤولياتك الجديدة على أكمل وجه، والسير بالاتحاد قدما نحو استكمال أوراش تأهيل المقاولة المغربية، والرفع من قدراتها التنافسية، ومساهمتها في ترسيخ أسس اقتصاد وطني حديث، متوازن ومنتج، تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي، وقادر على رفع مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية''.

وأشاد الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، بمريم بنصالح، ومساهمتها القيمة في تبويئها المكانة المتميزة التي تحتلها اليوم في المشهد الاقتصادي الوطني.

وأضاف الملك محمد السادس في برقية التهنئة ''وإذ نطلب منكم إبلاغ جميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب فائق تقديرنا، فإننا نحثكم جميعا على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء المقاولة المغربية بحيث تكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا ناجعا تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس برقية تهنية صلاح الدين مزوار الاتحاد العام لمقاولات المغرب

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