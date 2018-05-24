عـــاجل:أول صورة للطفلة غزل بعد العثور عليها وهاشنو دارت مع الناس في قلب منزلها‎ ﻿

التقطت كاميرا شوف تيفي على المباشر قبل لحظات الطفلة غزل التي تم العثور عليها بعد 11 يوما من اختطافها من أمام منزل والديها بمنطقة الولفا بالدارالبيضاء.

شــوف تيفي:

التقطت كاميرا شوف تيفي على المباشر قبل لحظات الطفلة غزل التي تم العثور عليها بعد 11 يوما من اختطافها من أمام منزل والديها بمنطقة الولفا بالدارالبيضاء.



وظهرت الطفلة غزل في الفيديو المباشر و هي تغني و تردد كلمات أغنية يا ليلي ماسكة بميكرو شوف تيفي.

من جانبها عبرت والدة غزل عن سعادتها العارمة بالعثور على ابنتها موجهة شكرها للمغاربة و لشوف تيفي على وجه الخصوص التي كانت سباقة لنشر قصة اختطاف ابنتها.

هذا و تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس من العثور على الفتاة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنه تم تحديد مكان تواجد الفتاة المختفية بعدما توصلت عائلتها، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بمكالمة هاتفية من زوجين يقطنان بمدينة الدار البيضاء، زعما فيها بأنهما عثرا على الفتاة بالقرب من مكان اختفائها واصطحباها صوب منزلهما، لكن دون أن يخبرا بذلك مصالح الشرطة.

وقد تم الاحتفاظ بالزوجين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وأسباب الاحتفاظ بالفتاة لعدة أيام دون إشعار مصالح الشرطة، وكذا الكشف عن ملابسات اصطحابها من مكان اختفائها في ظروف مشكوك فيها.