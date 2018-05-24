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بالصــورة..و أخيرا الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو فخريبكة مغاديش يدوز الحبس بعد الصلح

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 03:11 بالصــورة..و أخيرا الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو فخريبكة مغاديش يدوز الحبس بعد الصلح | حوادث و حقوق
بالصــورة..و أخيرا الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو فخريبكة مغاديش يدوز الحبس بعد الصلح
ساعات قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك بابتدائية مدينة خريبكة في حالة اعتقال،كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي،أن الأستاذ الذي ظهر في فيديو و هو يعنف تلميذته سيتم إطلاق سراحه صباح غد الخميس.

شـــوف تيفي:

ساعات قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك بابتدائية مدينة خريبكة في حالة اعتقال،كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي،أن الأستاذ الذي ظهر في فيديو و هو يعنف تلميذته سيتم إطلاق سراحه صباح غد الخميس.

و كشفت مصادرنا،أن فعاليات من المجتمع المدني بمدينة خريبكة تدخلت و صالحت طرفي النزاع ،حيث عبرت أسرة التلميذة عن إحساسها بمعاناة الأستاذ و أسرته بعد الحادث و تنازلت في حقها عن المتابعة.

و هكذا من المنتظر أن يتم إطلاق سراح الأستاذ الذي ظهر في شريط فيديو و هو يعنف بوحشية تلميذته بعدما استفزته سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك بابتدائية خريبكة، قرر تمديد الحراسة النظرية للأستاذ، وحدد يوم غد الخميس 24 ماي، لعقد أولى جلسات محاكمته.

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