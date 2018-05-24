بالصــورة..و أخيرا الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو فخريبكة مغاديش يدوز الحبس بعد الصلح ﻿

ساعات قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك بابتدائية مدينة خريبكة في حالة اعتقال،كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي،أن الأستاذ الذي ظهر في فيديو و هو يعنف تلميذته سيتم إطلاق سراحه صباح غد الخميس.

شـــوف تيفي:

ساعات قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك بابتدائية مدينة خريبكة في حالة اعتقال،كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي،أن الأستاذ الذي ظهر في فيديو و هو يعنف تلميذته سيتم إطلاق سراحه صباح غد الخميس.

و كشفت مصادرنا،أن فعاليات من المجتمع المدني بمدينة خريبكة تدخلت و صالحت طرفي النزاع ،حيث عبرت أسرة التلميذة عن إحساسها بمعاناة الأستاذ و أسرته بعد الحادث و تنازلت في حقها عن المتابعة.

و هكذا من المنتظر أن يتم إطلاق سراح الأستاذ الذي ظهر في شريط فيديو و هو يعنف بوحشية تلميذته بعدما استفزته سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك بابتدائية خريبكة، قرر تمديد الحراسة النظرية للأستاذ، وحدد يوم غد الخميس 24 ماي، لعقد أولى جلسات محاكمته.