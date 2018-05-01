عاجل..عرض فيديو جديد يفضح بوعشرين ومحامية تذرف الدموع بسبب الصدمة..وهذا ما قرره القاضي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل أشغال الجلسة السرية إلى مساء يومه الخميس 24 ماي، على الساعة العاشرة، وذلك بعد

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل أشغال الجلسة السرية إلى مساء يومه الخميس 24 ماي، على الساعة العاشرة، وذلك بعد انسحاب معظم المحامين من القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والتي شهدت أطوار الجلسة.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح وقبل قرار التأجيل، عرض مقطع فيديو جديد، يظهر ممارسة المتهم للجنس مع المشتكية ''أ.ل'' وسط مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم، ما جعل المحامية أمينة الطالبي المنتمية لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، تنهار بالبكاء بسبب الصدمة من المشاهد ''المقززة'' التي تضمنها هذا الفيديو.

وأبرز ذات المصدر أن المحامي جواد بنجلون التويمي، عبر عن غضبه الشديد من مشاهد آخر فيديو تم عرضه، حيث وصفها بالمشاهد المخلة بالحياء.