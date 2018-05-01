عاجل..ومن الحب ما قتل: شاب شعل فراسو العافية وسط حي شعبي بالبيضاء ونتاحر بعدما تفارقات معاه صاحبتو في رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا، لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي داخل قسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، متأثرا بالحروق التي أصيب بها، نتيجة إضرام النار بجسده

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا، لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي داخل قسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، متأثرا بالحروق التي أصيب بها، نتيجة إضرام النار بجسده ليلة أول أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن شابا في عقده الثاني، يقطن بحي اسباتة بالبيضاء، لم يتحمل قرار حبيبته الانفصال عنه ، ليقرر في لحظة ضعف الانتحار وإضرام النار بجسده، وسط صدمة ودهشة جميع الحاضرين لهذه الواقعة.

وأكد ذات المصدر أن الحروق الخطيرة التي أصيب بها شاب بمناطق مختلفة من جسده لم تمهله طويلا، ليفارق الحياة ليلة يومه الخميس داخل قسم الحروق بالمستشفى المذكور.