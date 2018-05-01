عــاجل و رسميا ..رجال الحموشي لقاو الطفلة غزل فكازا واعتقال زوجين كانت عندهم البنت قبل العثور عليها ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس 24 ماي الجاري، من العثور على الطفلة غزل البالغة من العمر

شـــوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس 24 ماي الجاري، من العثور على الطفلة غزل البالغة من العمر أربع سنوات، والتي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

و حسب بلاغ لمديرية الحموشي توصلت شوف تيفي بنسخة منه،قد تم تحديد مكان تواجد الفتاة المختفية بعدما توصلت عائلتها، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بمكالمة هاتفية من زوجين يقطنان بمدينة الدار البيضاء، زعما فيها بأنهما عثرا على الفتاة بالقرب من مكان اختفائها واصطحباها صوب منزلهما، لكن دون أن يخبرا بذلك مصالح الشرطة.

وقد تم الاحتفاظ بالزوجين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وأسباب الاحتفاظ بالفتاة لعدة أيام دون إشعار مصالح الشرطة، وكذا الكشف عن ملابسات اصطحابها من مكان اختفائها في ظروف مشكوك فيها.