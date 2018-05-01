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عاجل..عرض فيديو يظهر فيه بوعشرين بوجه مكشوف كيرغم مشتكية على ممارسات جنسية شاذة والمحامون ديالو هربو من القاعة وتصدمو

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 01:56 عاجل..عرض فيديو يظهر فيه بوعشرين بوجه مكشوف كيرغم مشتكية على ممارسات جنسية شاذة والمحامون ديالو هربو من القاعة وتصدمو | بوليتيك
عاجل..عرض فيديو يظهر فيه بوعشرين بوجه مكشوف كيرغم مشتكية على ممارسات جنسية شاذة والمحامون ديالو هربو من القاعة وتصدمو
لم يستطع المحامون المكلفون بالدفاع عن توفيق بوعشرين، مواصلة أشغال الجلسة التي تجرى أطوراها في هذه اللحظات من يومه الخميس 24 ماي، بعد عرض فيديو ظهر به موكلهم بوجه واضح ومكشوف وهو مستلقي فوق ''الكنبة''

''شوف تيفي''

لم يستطع المحامون المكلفون بالدفاع عن توفيق بوعشرين، مواصلة أشغال الجلسة التي تجرى أطوراها في هذه اللحظات من يومه الخميس 24 ماي، بعد عرض فيديو ظهر به موكلهم بوجه واضح ومكشوف وهو مستلقي فوق ''الكنبة'' بمكتبه الخاص، بينما تقوم المشتكية ''أ.ل'' بمداعبة عضوه الذكري وإيلاج ''سبابتها'' أي إصبعها داخل دبره.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن هذا الفيديو ''المقزز''، يظهر بوعشرين عاريا وهو في حالة استرخاء فوق ''الكنبة'' وينظر إلى سقف مكتبه ويتأوه ويبتسم نتيجة الانتشاء، ويمسك بشعر المشتكية خلال مذابعتها لعضوه الذكري، ويأمرها بإيلاج إصبعها بالكامل بدبره، قائلا: ''زيدي دخليه''.

وأشار المصدر ذاته أن بوعشرين ، لم يتحمل وعجز عن مواصلة متابعة هذا الفيديو، قبل أن يعمد إلى محاولة إيقاف عرضه من خلال استفزاز ممثل النيابة العامة، الذي قال له: ''شوف أوليدي الفيدوهات ديالك..''.

وأبرز ذات المصدر أن المحامون المنتمون لهيئة الدفاع عن بوعشرين، غادروا الجلسة، وقال البعض منهم بسبب الصدمة وظهور موكلهم بملامح واضحة: ''لا حول ولا قوة إلا بالله''، مشيرا إلى أن أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهم، قال للمحامي جواد بنجلون التويمي في تعليقه على الفيديو: ''حسبنا الله ونعم الوكيل في هاذ بوعشرين إلا كان هو..''.

 

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