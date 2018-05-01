 عاجل وحصري..بعدما نكرات أن بوعشرين غتاصبها وكْذّبات محضر الفرقة الوطنية: عرض فيديو بالخطأ لـ''ع ب'' بانت فيه كتمارس الجنس مع المتهم ﻿
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عاجل وحصري..بعدما نكرات أن بوعشرين غتاصبها وكْذّبات محضر الفرقة الوطنية: عرض فيديو بالخطأ لـ''ع ب'' بانت فيه كتمارس الجنس مع المتهم

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 01:45 عاجل وحصري..بعدما نكرات أن بوعشرين غتاصبها وكْذّبات محضر الفرقة الوطنية: عرض فيديو بالخطأ لـع ب بانت فيه كتمارس الجنس مع المتهم | بوليتيك
عاجل وحصري..بعدما نكرات أن بوعشرين غتاصبها وكْذّبات محضر الفرقة الوطنية: عرض فيديو بالخطأ لـ''ع ب'' بانت فيه كتمارس الجنس مع المتهم
أكد من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، والتي تجرى أطوراها باستئنافية البيضاء في هذه اللحظات من يومه الخميس 24 ماي، عرفت عرض مقطع فيديو بالخطأ، ظهرت به ''ع.ب'' والتي نفت سابقا تعرضها

''شوف تيفي''

أكد من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، والتي تجرى أطوراها باستئنافية البيضاء في هذه اللحظات من يومه الخميس 24 ماي، عرفت عرض مقطع فيديو بالخطأ، ظهرت به ''ع.ب'' والتي نفت سابقا تعرضها للاغتصاب على يد المتهم، وكذبت ما قالته في محاضر الفرقة الوطنية خلال الاستماع لها.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع الحاضرين في البداية، اعتقدوا أن الفيديو يتعلق بلحظة ممارسة المتهم للجنس على المشتكية ''أ.ل''، قبل أن يتأكد الجميع أن التي تظهر به هي ''ع.ب'' وهي تمارس الجنس مع المتهم داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأبرز ذات المصدر أن ''ع.ب''، تتواجد في هذه اللحظات بمحيط المحكمة، وقد شوهدت إلى جانب النقيب محمد زيان وشقيق توفيق بوعشرين قبل انطلاق أشغال الجلسة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بعين السبع، قضت قبل مدة بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة وغرامة مالية في حق ''ع.ب'' بعد متابعتها بتهم الإهانة تقديم بلاغ كاذب والقذف، بعد وضعها لشكاية ضد ضابط من الفرقة الوطنية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين المحكمة الابتدائية الجلسة

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