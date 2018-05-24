عاجل..خبر جد سار..وأخيرا: العثور على الطفلة المختفية ''غزل'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الطفلة ''غزل'' المختفية مند 11 يوما، عثر عليها قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، بعد أيام من البحث والمعاناة لأسرتها الصغيرة والكبيرة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الطفلة ''غزل'' المختفية مند 11 يوما، عثر عليها قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، بعد أيام من البحث والمعاناة لأسرتها الصغيرة والكبيرة.

وأكد المصدر ذاته أن الطفلة ''غزل''، عادت إلى أحضان والدتها التي ظهرت في العديد من الفيديوهات وهي تطالب ساكنة البيضاء بتقديم يد المساعدة للعثور على فلذة كبدها.

تجدر الإشارة إلى أن الطفلة ''غزل''، اختفت قبل أيام من شهر رمضان، من منطقة الخمسين بالألفة بمدينة الدار البيضاء، ما جعل أسرتها بمشاركة العديد من المواطنين، يطلقون حملة حتى يتم الوصول إلى معلومات بخصوص مصيرها والمكان الذي تتواجد به.