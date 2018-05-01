عاجل..عرض فيديو كيبان فيه بوعشرين كيأمر مشتكية بأعمال جنسية خطيرة..وها شنو وقع ليه خلال الجسلة بعدما تفضح ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن توفيق بوعشرين، فقد أعصابه قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، خلال عرض القاضي بوشعيب فريح، لمقطع فيديو ظهر به المتهم، وهو يرغم مشتكية على القيام بممارسات جنسية شادة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن توفيق بوعشرين، فقد أعصابه قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، خلال عرض القاضي بوشعيب فريح، لمقطع فيديو ظهر به المتهم، وهو يرغم مشتكية على القيام بممارسات جنسية شادة معه.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الفيديو ''المقزز''، يظهر إرغام بوعشرين للمشتكية ''أ.ل'' على تقبيل و ''مص'' أصابع قدميه، بالإضافة إلى تقبيل مؤخرته بطريقة شاذة، مبرزة أن جميع الحاضرين داخل القاعة صدموا بعد مشاهدة هذا الفيديو الذي يظهر تعامل المتهم مع المشتكية كـ ''العبدة'' وهو يقول لها: ''زولي ليا التقاشر..مصي ليا صباعي..زولي ليل حوايجي..زولي ليا الصباط''.

وأشارت ذات المصادر إلى أن بوعشرين وخلال عرض هذه اللقطات، فقد أعصابه ولم يتحمل ما تم عرضه، وانتفض في وجه ممثل النيابة العامة، قائلا: ''مالك كا تشوف فيا''، ما جعل القاضي يدخل على الخط، حيث طالب المتهم بالهدوء والتزام الصمت.