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من جديد الجـــزائر في ورطة بسبب المهاجرين غير الشرعيين وهذا ما قامت به منظمة الأمم المتحدة للهجرة | دولي

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من جديد الجـــزائر في ورطة بسبب المهاجرين غير الشرعيين وهذا ما قامت به منظمة الأمم المتحدة للهجرة

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 01:08 من جديد الجـــزائر في ورطة بسبب المهاجرين غير الشرعيين وهذا ما قامت به منظمة الأمم المتحدة للهجرة | دولي
من جديد الجـــزائر في ورطة بسبب المهاجرين غير الشرعيين وهذا ما قامت به منظمة الأمم المتحدة للهجرة
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أنه تم إنقاذ حوالي 400 مهاجر ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء في آخر لحظة، الأسبوع المنصرم في صحراء النيجر قرب الحدود مع الجزائر.

شـــوف تيفي:

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أنه تم إنقاذ حوالي 400 مهاجر ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء في آخر لحظة، الأسبوع المنصرم في صحراء النيجر قرب الحدود مع الجزائر.

وأوضحت ممثلية منظمة الأمم المتحدة للهجرة في العاصمة النيجرية نيامي، أن ''تم العثور على 386 شخصا من رعايا دول اخرى تقطعت بهم السبل في صحراء النيجر مع قليل من المياه ودون طعام أو أوراق هوية''.

وأضافت المنظمة أن هؤلاء تمت إغاثتهم من طرف بعثة مختصة في ''البحث عن المهاجرين وإنقاذهم'' قطعت مسافة 213 كلم عبر الصحراء بين مدينة ارليت وبلدة السمكة قرب الحدود الجزائرية.

في سياق متصل حثت الأمم المتحدة حكومة الجزائر بداية هذا الأسبوع، على وقف عمليات جمع وطرد مهاجرين من دول جنوب الصحراء وذلك في تسليط للضوء على تدفق لمهاجرين من مالي والنيجر تقول الجزائر إنها تحتاج لمساعدة الأمم المتحدة لمعالجته.


وقالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم الأمم المتحدة في إفادة اعتيادية بجنيف إن عمليات الترحيل والطرد زادت بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من عام 2017 وإن فريقا حقوقيا تابعا للمنظمة ذهب إلى النيجر هذا الشهر للتحقيق في الأمر.

ومن بين 25 مهاجرا قابلهم فريق الأمم المتحدة قالت امرأة واحدة إن السلطات فحصت جواز سفرها قبل طردها بينما اضطر معظم الباقين لوضع بصمات أصابعهم على وثائق بالعربية لم يتمكنوا من قراءتها.

وأوضح المهاجرون أن السلطات لم تبلغ معظمهم عن سبب احتجازهم ولم تسمح لهم بأخذ متعلقاتهم وجوازات سفرهم أو أموالهم قبل طردهم. ونقل بعضهم مباشرة إلى النيجر واحتجز آخرون في قواعد عسكرية في ظروف غير إنسانية قبل نقلهم إلى الجنوب.


وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان إن المنظمة أنقذت نحو ثلاثة آلاف مهاجر في المنطقة خلال الأشهر الأربعة الماضية بعضهم كانوا يحاول دخول الجزائر بينما جرى طرد آخرون.

وقال بعض المهاجرين إنه ليس غريبا عليهم أن يتركوا على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود وسط حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية وفي الغالب دون مياه وهم يحملون أطفالهم.

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