عاجل..عرض فيديو جديد يظهر بوعشرين مع أهم مشتكية كيمارس عليها الجنس فوق ''الكنبة'' وهي كتقول ليه: ''خرجتي عليا ودمرتيني..'' ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف بوعشرين، عرض مقطع فيديو جديد، قبل لحظات من يومه الخميس 24 ماي، يظهر المتهم، وهو يمارس الجنس على المشتكية ''أ.ل'' فوق ''الكنبة''

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف بوعشرين، عرض مقطع فيديو جديد، قبل لحظات من يومه الخميس 24 ماي، يظهر المتهم، وهو يمارس الجنس على المشتكية ''أ.ل'' فوق ''الكنبة'' بمكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الفيديو، يظهر المشتكية ''أ.ل''، وهي تطالب بوعشرين بالابتعاد عنها وتركها حتى تستطيع أن تعيش حياتها بهدوء، قائلة: '' خرجتي عليا دمرتيني خليني نمشي نبني حياتي مع وليداتي''، ليرد عليها بوعشرين قائلا: ''ماشي شغلي..والله وما جيتي تا نخرج عليك''.

وأضاف ذات المصدر أن الفيديو، يظهر قيام بوعشرين بعد ذلك بإزالة ملابسه بالكامل، قبل أن يستلقي فوق ''الكنبة''، لتقوم المشتكية بمداعبة عضوه الذكري بفمها حتى تمكن من قدف ''المني''، لتمده بورق صحي نظف به ما قذفه، مبرزا أن المشتكية وكما يظهر الفيديو الذي يعد سابع فيديو يتم عرضه منذ الجلسة الماضية، غادرت المكتب قبل أن تعود إليه، حيث عمدت إلى إزالة ملابسها بالكامل ليقوم المتهم بممارسة الجنس عليها بشكل سطحي.