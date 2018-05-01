عاجل وحصري..المحامي بنجلون التويمي دخل طول وعرض فالنقيب زيان بعد تلفظ الأخير بكلمات نابية أساءتْ لمهنة المحاماة ﻿

أكد المحامي جواد بنجلون التويمي المنتمي لهية الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، استياءه من التصريحات الصادرة عن النقيب محمد زيان

''شوف تيفي''

أكد المحامي جواد بنجلون التويمي المنتمي لهية الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس 24 ماي، استياءه من التصريحات الصادرة عن النقيب محمد زيان والتي انتشرت بوسائل الإعلام وخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''.

ووجه المحامي التويمي من خلال ''شوف تيفي'' بالموازاة مع أشغال المحاكمة السرية التي تجرى أطوراها في هذه اللحظات باستئنافية البيضاء، ''وجه'' اعتذاره نيابة عن المحامين للمجتمع المغربي، بسبب ما تلفظ به النقيب محمد زيان من كلمات نابية، مشددا على أن ما قاله زيان لا يمت للأخلاق المهنية، ولا لمهنة المحاماة التي تعتبر مهنة أخلاق ونبل وصدق، هدفها حماية المجتمع من الرذائل والخزعبلات، ومحاربة التصرفات الدنيئة.

وأشار التويمي إلى أن مهنة المحاماة، أعلى وأسمى من الكلام الذي تفوه به زيان، الذي لا يمكن القول عنه محامي أو نقيب لأن ما تلفظ به لا يمت للأخلاق المهنية بصلة.