عاجل..عرض فيديو جد خطير خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين يظهر قيامه بحركات جنسية شاذة و صادمة مع إحدى الضحيات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، عرض قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، فيديو جديد، تم وصفه بالخطير والصادم، يوثق للحظة تعرض المشتكية ''ن. ل''

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، عرض قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، فيديو جديد، تم وصفه بالخطير والصادم، يوثق للحظة تعرض المشتكية ''ن. ل'' للاعتداء الجنسي على يد المتهم داخل مكتب هذا الأخير بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الفيديو، يظهر لحظة ولوج الضحية إلى مكتب المتهم، حيث كانت تذرف الدموع وهي تتحدث له، ليقوم بمواساتها وتقبيلها، قبل أن يعمد إلى جعلها تزيل جميع ملابسها باسثناء ''ثبانها ذو اللون الأسود''، حيث وضع عضوه الذكري بين ثدييها، ومارس عليها الجنس.

وأشار ذات المصدر في كشفه عن أدق تفاصيل هذا الفيديو، إلى أنه يظهر كذلك لحظة إرغام المشتكية، على مداعبة العضو الذكري للمتهم بطريقة مقززة بواسطة فمها .