بائع متجول يتهم ثلاثة مخازنية بالاعتداء عليه ومحاولة اغتصابه وسرقته في رمضان بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من أسرة، أكدت أن ابنها الشاب، تعرض خلال اليوم الأول من شهر رمضان الجاري لاعتداء خطير، على يد ثلاثة أفراد من القوات المساعدة يعملون بمقاطعة عبير بمنطقة سيدي مومن بالبيضاء.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من أسرة، أكدت أن ابنها الشاب، تعرض خلال اليوم الأول من شهر رمضان الجاري لاعتداء خطير، على يد ثلاثة أفراد من القوات المساعدة يعملون بمقاطعة عبير بمنطقة سيدي مومن بالبيضاء.

وأوضحت والدة الشاب، أن هذا الأخير البالغ من العمر 26 سنة والذي يعمل كبائع متجول للفواكه على دراجة من نوع ''تريبورتور''، تفاجأ في اليوم الأول من رمضان بقيام أفراد من القوات المساعدة ''مخازنية'' بحجز صناديقه الخاصة بوضع السلع، ليتوجه إلى المقاطعة المذكورة، ما دفع بأفراد القوات المساعدة على حد تعبيرها، إلى احتجاز ابنها لأكثر من ثلاث ساعات، أقدموا خلالها على تعذيبه وتهديده بالاغتصاب.

وأكدت الأم أن ''المخازنية''، أقدموا على سرقة مبلغ أكثر من 10 آلاف درهم من ابنها قبل رميه بمنطقة خلاء غارقا في دمائه نتيجة إصابته بجرح على مستوى الرأس، مشيرة إلى أنها قامت بنقله إلى المستشفى وحصلت على شهادة طبية تصل بها مدة العجز ل 25 يوما.