من فضلكم لا تورطوا زوجة بوعشرين...اللي فيها يكفيها: قالت راجلي ماشي هو اللي فالفيديوهات الجنسية وخى ما شافت والو!!! ﻿

قال متتبع لملف ناشر محموعة أخبار اليوم '' غريب أمر من يحاولون توريط زوجة بوعشرين !!! لازالوا يدعون أنه بريء مما هو منسوب إليه من جرائم جنسية مع أن الدلائل السمعية البصرية التي شرعت هيئة محكمة

شـــوف تيفي:

قال متتبع لملف ناشر محموعة أخبار اليوم '' غريب أمر من يحاولون توريط زوجة بوعشرين !!! لازالوا يدعون أنه بريء مما هو منسوب إليه من جرائم جنسية مع أن الدلائل السمعية البصرية التي شرعت هيئة محكمة الإستئناف في عرضها مطلع الأسبوع الجاري في جلسة سرية، تؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن الرجل قد سخر ''قلمه '' لارتكاب فضائع جنسية يندى لها الجبين في حق مستضعفات يعملن لديه، وخصوصا (أ.ح) و ''س.م'' اللتان أجبرهما بشكل مذل على ممارسة السحاق فيما بينهما مع التلذذ في تعذيبهما جنسيا وهو يصول ويجول بجوارهما عاريا ''بقلمه'' ، وكأنه بطل في فيلم عادل إمام الشهير ''عنتر شايل سيفو'' نفس المتتبع ، أكد أن هذه الفضائع المخجلة التي كشف عنها مضمون 3 فيديوهات فقط ضمن 51 شريط محتجز من لدن الشرطة القضائية لحظة اعتقال بوعشرين من مكتبه قبل ثلاثة أشهر، بعثرت أوراق هيئة دفاع الصحفي المتهم، خصوصا المحامي الإدريسي، الذي قادته الحماسة المعتادة في التعاطي مع مجريات هذا الملف، إلى دفع زوجة بوعشرين إلى الخروج بتصريحات غير مسؤولة (...) تشكك من خلالها في صحة الفيديوهات الثلاثة المعروضة أمام المحكمة، مع أن نجمها هو زوجها بوعشرين بشحمه ولحمه، لتخلص إلى المطالبة بعرض الفيديوهات الجنسية في جلسات علنية وليست سرية.

كلام زوجة بوعشرين الموجه من طرف هيئة دفاعه، لا يبدو في نظر عدد من المتتبعين، في صالح المتهم الصحفي، بدليل أنه لم يطلب في أية لحظة من اللحظات، من زيان أو الإدريسي أو غيره من المحامين الذين ينتصبون للدفاع عنه، بالتماس إجراء خبرة على الأشرطة الجنسية المعروضة ، وهو ما يعني، ، أن المشاهد الظاهرة في فيديوهات الجنس والإغتصاب، هي مشاهد حقيقية تدين وتورط المتهم فيما هو منسوب إليه.

وتساءل نفس المتتبع عن دوافع خروج زوجة بوعشرين بتصريحات تعلم مسبقا أن الهدف منها هو تضليل العدالة ومغالطة الرأي العام، حيث استحضرت مصادرنا تناقضات سلوك المعنية بالأمر، التي تنفي تعرض الضحايا المشتكيات الظاهرات في الأشرطة الجنسية المعروضة أمام هيئة المحكمة للتعنيف والإغتصاب وما شابه، في الوقت الذي سبق لها أن استثمرت هي وعائلة بوعشرين كل الوسائل والتحفيزات المتاحة أمامها، لإغراءهن على التنازل على شكواهن ضد زوجها المُغتصِب، دون أن تنجح في ثنيهن عن كشف ملابسات هذه القضية الواضحة والتي لا تحتاج إلى تضليل.

وعبر المتابعون لهذا الملف عن استغرابهم من تشكيك زوجة بوعشرين في صحة الأشرطة الثلاثة المعروضة أمام المحكمة، مع أنها لم تحضر ولم تشاهد هذه الأشرطة، معتبرة أن مطلبها القاضي بعرض الفيديوهات في جلسات علنية لا يستند إلى منطق مقبول، باعتبار أن مسار عرض هذه الأشرطة لا يزال في بدايته، وأن المفروض هو انتظار انتهاء المحكمة من عرضها كاملة وهو ما سيجعلها مقتنعة أن زوجها هو بطل الفيديوهات بكل تاكيد وهذا يؤكد أن زوجة بوعشرين تأتمر بأوامر وتوجيهات الادريسي ومن يدور في فلكه، لغاية عرقلة سير الجلسات والتشويش على جهود كشف الحقائق وإماطة اللثام عن تفاصيل ما جرى في مكتب بوعشرين من جرائم جنسية فظيعة ضمنها الإتجار بالبشر والزنى بمتزوجات عن طريق العنف والإستغلال.