 بالصور: اتحاد طنجة يتسلم ذرع البطولة الاحترافية وسط احتفالية رائعة لجماهير البوغاز ﻿
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بالصور: اتحاد طنجة يتسلم ذرع البطولة الاحترافية وسط احتفالية رائعة لجماهير البوغاز

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 00:09 بالصور: اتحاد طنجة يتسلم ذرع البطولة الاحترافية وسط احتفالية رائعة لجماهير البوغاز | سبور
بالصور: اتحاد طنجة يتسلم ذرع البطولة الاحترافية وسط احتفالية رائعة لجماهير البوغاز
وسط أجواء احتفالية رائعة،تسلم فريق اتحاد طنجة ذرع البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء ، خلال الحفل الذي أجري بملعب ابن بطوطة بطنجة.

شوف سبور

وسط أجواء احتفالية رائعة،تسلم فريق اتحاد طنجة ذرع البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء ، خلال الحفل الذي أجري بملعب ابن بطوطة بطنجة.

وسلم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فوزي لقجع ، ذرع البطولة للعميد أسامة الغريب ، وسط فرح عارمة في المدرجات التي تحتفل بأول لقب في تاريخ فريق البوغاز

وتعرف الاحتفالية المستمرة إلى حدود هذه اللحظات ، مجموعة من الفقرات الفنية والرياضية، بحضور يونس البولماني،و فنان الراب مسلم، بالإضافة إلى TIW TIW، بلال أفريكانو، ، والثنائي الكوميدي 'ميميح و جنيكو’

وكان اتحاد طنجة قد توج بلقب الدوري في الجولة 29 من البطولة، بعدما فاز على فريق المغرب التطواني، واستفاد من تعادل فريق الوداد الرياضي أمام أولمبيك آسفي بميدان هذا الأخير.

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