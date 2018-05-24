بالصور: اتحاد طنجة يتسلم ذرع البطولة الاحترافية وسط احتفالية رائعة لجماهير البوغاز ﻿

شوف سبور
وسط أجواء احتفالية رائعة،تسلم فريق اتحاد طنجة ذرع البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء ، خلال الحفل الذي أجري بملعب ابن بطوطة بطنجة.
وسلم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فوزي لقجع ، ذرع البطولة للعميد أسامة الغريب ، وسط فرح عارمة في المدرجات التي تحتفل بأول لقب في تاريخ فريق البوغاز
وتعرف الاحتفالية المستمرة إلى حدود هذه اللحظات ، مجموعة من الفقرات الفنية والرياضية، بحضور يونس البولماني،و فنان الراب مسلم، بالإضافة إلى TIW TIW، بلال أفريكانو، ، والثنائي الكوميدي 'ميميح و جنيكو’
وكان اتحاد طنجة قد توج بلقب الدوري في الجولة 29 من البطولة، بعدما فاز على فريق المغرب التطواني، واستفاد من تعادل فريق الوداد الرياضي أمام أولمبيك آسفي بميدان هذا الأخير.