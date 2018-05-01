بالفيديو..الإطاحة بشخص ينتمي لعصابة متخصصة في خطف الأطفال بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي؛ من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت اليوم الأربعاء 23 ماي، من إيقاف شخص بالمدينة القديمة بالبيضاء، يشتبه في علاقته بعصابة إجرامية متخصصة في خطف الأطفال.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي؛ من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت اليوم الأربعاء 23 ماي، من إيقاف شخص بالمدينة القديمة بالبيضاء، يشتبه في علاقته بعصابة إجرامية متخصصة في خطف الأطفال.

وأوضح المصدر ذاته، أن مجموعة من النساء تعرفن على هذا الشخص المعروف بانتمائه لعصابة تخطف الأطفال، لتتم محاصرته وإبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، واقتادته إلى دائرة أمنية للتحقيق معه.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، قيل إنه يوثق للحظة تمكن المصالح الأمنية من إيقاف هذا الشخص، حيث عبر العديد من المواطنين عن غضبهم الشديد من الموقوف نظرا لطبيعة التهمة الموجهة إليه.