خطير..لصوص تلقاو لـ ''عميد شرطة'' أمام مسجد بعد صلاة التراويح بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عميد شرطة متقاعد، تعرض لاعتداء على يد لصين، اعترضا سبيله بمنطقة شطيبة ببن مسيك بالبيضاء، بعد مغادرته أحد المساجد عقب صلاة التراويح، أمس الثلاثاء 22 ماي.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عميد شرطة متقاعد، تعرض لاعتداء على يد لصين، اعترضا سبيله بمنطقة شطيبة ببن مسيك بالبيضاء، بعد مغادرته أحد المساجد عقب صلاة التراويح، أمس الثلاثاء 22 ماي.

وأوضح المصدر ذاته، أن الشرطي المتقاعد، وبعد مغادرته للمسجد، كان يمسك بهاتفه النقال، ليتفاجأ بهجوم لص عليه لسرقة هذا الهاتف، وخلال مقاومته له، قام شريك اللص بدهس الشرطي بواسطة دراجة نارية.

وأكد المصدر ذاته، أن مواطنين حضروا لهذه الواقعة، تمكنوا من السيطرة على اللص الأول، بينما فر اللص الآخر على دراجته النارية إلى وجهة غير معلومة.