عاجل..زوجة بوعشرين تقرر رفع دعوى قضائية على دفاع المطالبات بالحق المدني ﻿

كشف النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، أن زوجة المتهم، ستقوم برفع دعوى قضائية على هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني.

''شوف تيفي''

كشف النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، أن زوجة المتهم، ستقوم برفع دعوى قضائية على هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن محمد زيان، قال مباشرة بعد ولوجه لبهو محكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء، أن زوجة توفيق بوعشرين تنوي رفع دعوى قضائية على محاميي المطالبات بالحق المدني، لأنهم خرقوا حسب اعتقادها قرينة البراءة، وسربوا معطيات خاصة بأشغال المحاكمة والفيدوهات التي تم عرضها.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعيب فريح، أعطى قبل قليل، انطلاقة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.