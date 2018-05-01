عاجل..زيان من قلب جلسة محاكمة بوعشرين: ''خاص كاع المغاربة يشوفو الفيديوهات'' ﻿

طالب النقيب محمد زيان، قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، بضرورة رفع السرية على الفيديوهات، حتى يتمكن جميع المغاربة من متابعتها.

''شوف تيفي'':

طالب النقيب محمد زيان، قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، بضرورة رفع السرية على الفيديوهات، حتى يتمكن جميع المغاربة من متابعتها.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن النقيب زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، ومباشرة بعد وصوله لبهو المحكمة، بدأ بالصراخ في رده على أسئلة بعض الصحافيين، قائلا: ''خاص كاع المغاربة يشوفو الفيديوهات''.

تجدر الإشارة إلى أن النقيب محمد زيان، نفى خلال الجلسة الماضية، أن يكون موكله من ظهر بالفيديوهات التي توثق لتعرض المشتكيات لاعتداءات جنسية تم وصفها بالفظيعة والخطيرة.