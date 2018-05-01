عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات التي توثق الاعتداءات الجنسية على الضحايا..وها شنو دار زيان وسط المحكمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين ، أعطى قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، والتي

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علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين ، أعطى قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، والتي ستعرف مواصلة عرض الفيديوهات التي تدين المتهم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأكد المصدر إلى أن المشتكيات حاضرات لأشغال الجلسة السرية والتي ستكون أطوارها ساخنة جدا كالجلسة الماضية والتي عرفت عرض ثلاث فيديوهات صادمة وخطيرة، ويتعلق الأمر بـ "ن.ل"، و "و.م"، و "أ.ل"، و "س.ل".

وأشار ذات المصدر إلى أن النقيب زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن بوعشرين، وقبل انطلاق أشغال الجلسة، بدأ بالصراخ ببهو المحكمة، وطالب برفع السرية عن الفيديوهات حتى يتمكن جميع المغاربة من مشاهدتها.

تجدر الإشارة إلى أن أطوار أشغال الجلسة الماضية، هزت مضامينها الرأي العام بالمغرب، بعد أن تسربت بعض المعطيات الخاصة بالفيديوهات التي تم عرضها، نظرا لاحتوائها على مشاهد تم وصفها بالفظيعة والصادمة، وخاصة الفيديو الثاني الذي قيل إنه يوثق لحظة ممارسة المتهم للجنس بطريقة شادة مع مشتكيتين إحداهما حامل.