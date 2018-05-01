''الغرين بويز'' توجه رسالة قوية للجنة المؤقتة للرجاء الرياضي : ''لي ماقادرش يحط السوارت'' ﻿

أصدرت ألتراس ''الغرين بويز'' الفصيل المشجع لفريق الرجاء البيضاوي ، بلاغا موجها لمسؤولي الفريق الأخضر ، بعد نهاية الموسم باحتلال الصف السادس في سبورة ترتيب البطولة الاحترافية.

شوف سبور

أصدرت ألتراس ''الغرين بويز'' الفصيل المشجع لفريق الرجاء البيضاوي ، بلاغا موجها لمسؤولي الفريق الأخضر ، بعد نهاية الموسم باحتلال الصف السادس في سبورة ترتيب البطولة الاحترافية.

وأكد البلاغ ، أنه بعد نهاية الجمع العام الأخير من الإعلان عن تكوين اللجنة المؤقتة لتسيير أمور النادي، عم التفاؤل أوساط جماهير الرجاء، تفاؤل تكرس بعد الإطلاع على الخطوات الهيكلية المتبعة منها، الساعية إلى إعادة هيكلة النادي تسييريا و تقنيا.

وأوضح بلاغ ''الغرين بويز'' الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، يجب على اللجنة المؤقتة الالتزام بما نطق به، في الجمع العام الأخير، على لسان أعضائها كما وضحت ''الكورفا'' في اللقاء ضد بركان، إضافة إلى محاسبة المكتبين السابقين مع التشطيب على كل من كانت له يد المسؤولية في ما وصل إليه النادي، تم القيام بالاستعداد للموسم القادم بكل حزم، مع تعزيز تشكيلة النادي و تسريح كل من هلكه ماديا ومعنويا.

وختم ''الكورفا سود'' بلاغه '' الرسالة ديالنا للشعب الرجاوي كيفما لمسيريه السابقين ولا لي غايجيو بالدارجة : باراكة من التطاحنات و الهضرة الزايدة و الاتهامات الخاوية بلا أساس ، و لي عندو مشاكل شخصية بيناتهم يخليوهم بعاد على الفرقة ، هادشي غير كايزيد فالتفرقة و كايزيد يأزم الوضعية ، حنا الدور ديالنا كجمهور خاص يكون هو التشجيع و المساندة المادية و المعنوية باش نشوفو الراجا لي كنا كانعرفو بدل ما نزيدو نهرسو الفرقة بالتطاحنات بيناتنا ، و المسيرين من جهتم خاص يكونو كايقدرو اسم الرجاء و يخدموه و لي ماقادرش يحط السوارت''.