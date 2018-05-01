 ابتدائية إنزكان تحسم في قضية الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة وكسر يدها بمنطقة القليعة ﻿
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ابتدائية إنزكان تحسم في قضية الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة وكسر يدها بمنطقة القليعة | مجتمع

ابتدائية إنزكان تحسم في قضية الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة وكسر يدها بمنطقة القليعة

فلتات لسان وزراء العثماني

ابتدائية إنزكان تحسم في قضية الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة وكسر يدها بمنطقة القليعة

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 22:56 ابتدائية إنزكان تحسم في قضية الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة وكسر يدها بمنطقة القليعة | مجتمع
ابتدائية إنزكان تحسم في قضية الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة وكسر يدها بمنطقة القليعة
قضت المحكمة الابتدائية لمدينة إنزكان يومه الأربعاء ببراءة أستاذ مادة الفرنسية من التهم المنسوبة إليه، بعد تقديم أم تلميذة بمنطقة القليعة لشكاية تتهمه فيها بتكسير يد ابنتها داخل حجرة الدرس، وهي

شوف تيفي:أكادير

قضت المحكمة الابتدائية لمدينة إنزكان يومه الأربعاء ببراءة أستاذ مادة الفرنسية من التهم المنسوبة إليه، بعد تقديم أم تلميذة بمنطقة القليعة لشكاية تتهمه فيها بتكسير يد ابنتها داخل حجرة الدرس، وهي التهمة التي قررت هيئة الحكم تبرئته منها وعدم مؤاخذته، فيما أدانت المشتكية "الأم" بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى إثر ادعائها واقعة غير صحيحة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى حوالي شهر ونصف، بعدما خرجت أم تلميذة تدرس بإعدادية بجماعة "القليعة" عمالة إنزكان أيت ملول، بفيديو مثير تتهم من خلاله أستاذا بذات الإعدادية بتعنيف ابنتها والتسبب في كسر يدها، وقدمت على إثر ذلك شكاية لدى مصالح الدرك الملكي تتهم فيها الأستاذ بكسر يد التلميذة التي هي ابنتها.

وخلفت هذه الواقعة موجة من ردود الفعل المتباينة في أوساط الفاعلين الجمعويين والتربويين بالمنطقة وأخذت أبعادا جهوية، إذ أضحت حديث الألسن بالمنطقة وخارجها قبل أن تحسم المحكمة الابتدائية فيها بالحكم ببراءة الأستاذ مما نسب إليه، مع إدانة أم التلميذة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى بعد عدة جلسات ماراطونية انتهت لصالح الأستاذ.

وعلى خلفية هذا الحكم أكد الأستاذ أنه كان موضوع شكاية كيدية، الغرض منها المساس بسمعته، والضرب في مساره المهني الحافل بالإنجازات خلال ثلاثة عقود قضاها بين أحضان أسرة التعليم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير ابتدائية انزكان تبرئ أستاذ متهم كسر يد تلميذة

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