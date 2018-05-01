خطير وبالفيديو..معركة بالأسلحة البيضاء بين أفراد عصابة نهار رمضان بطنجة ﻿

شهد حي مسنانة بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، وقوع معركة خطيرة بين مجموعة من الشبان، تم خلالها استخدام الأسلحة البيضاء بمختلف الأحجام، بالإضافة إلى التراشق بالحجارة.

''شوف تيفي''

شهد حي مسنانة بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، وقوع معركة خطيرة بين مجموعة من الشبان، تم خلالها استخدام الأسلحة البيضاء بمختلف الأحجام، بالإضافة إلى التراشق بالحجارة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بأفراد عصابة، تورطوا في الآونة الأخيرة في العديد من الأفعال الإجرامية التي استهدفت ساكنة حي مسنانة، مشيرة إلى أن المتورطين في هذه الجرائم يستغلون جغرافية الأزقة لاعتراض سبيل المارة.

وأشارت المصادر ذاتها أن أحد السكان ، تعرض لاعتداء خطير على يد أفراد هذه العصابة، ما جعل مجموعة من الشبان يتدخلون ما تسبب في وقوع معركة تم خلالها استخدام الأسلحة البيضاء والحجارة.