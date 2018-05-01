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بوريطة : ''النظام الإيراني يسعى إلى الحصول على موطئ قدم في شمال إفريقيا''

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 22:53 بوريطة : النظام الإيراني يسعى إلى الحصول على موطئ قدم في شمال إفريقيا | بوليتيك
بوريطة : ''النظام الإيراني يسعى إلى الحصول على موطئ قدم في شمال إفريقيا''
حذر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، في تصريح له اليوم الأربعاء لـ''فوكس نيوز.كوم''، من نشاط إيران في شمال إفريقيا، حيث ''يسعى هذا البلد إلى الحصول على موطئ قدم''.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

حذر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، في تصريح له اليوم الأربعاء لـ''فوكس نيوز.كوم''، من نشاط إيران في شمال إفريقيا، حيث ''يسعى هذا البلد إلى الحصول على موطئ قدم''.

وأكد بين إيفانسكي، كاتب المقال، أن '' بوريطة سرد سلسلة من الأدلة التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي تشير إلى عقد لقاءات بين قادة حزب الله، حليف إيران، وقادة من البوليساريو، بمشاركة مسؤولين داخل حزب الله عن العلاقات الخارجية وعن التكوين العسكري واللوجستي''.

ونقلت ''فوكس نيوز'' عن الوزير المغربي قوله إن ''نقطة التحول والعنصر الأهم الذي غير طبيعة العلاقة بين البوليساريو وحزب الله، كان هو توقيف قاسم محمد تاج الدين، أحد أكبر ممولي حزب الله الذين ينشطون في إفريقيا، في 12 مارس 2017 بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء''.

وتم توقيف هذا الشخص بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة تبييض الأموال والانتماء إلى منظمة إرهابية.

ونقلت ''فوكس نيوز''، في هذا الإطار، عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قوله في كلمة يوم الاثنين، إن ''الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع حلفاء واشنطن في المنطقة للتصدي لأنشطة وتدخلات النظام الإيراني''.

وحذر بوريطة من أنه ''من غير المرجح أن تتوقف هذه التدخلات''، مشيرا إلى أن ''الإسلام المعتدل والوسطي الذي يدعو إليه المغرب، البلد الذي يعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد في إفريقيا، تقوم على قوة الإقناع، وفي العالم العربي، يشكل أحد العناصر التي أزعجت النظام الإيراني''.

وذكرت فوكس نيوز، نقلا عن خبراء أمريكيين، بأن البوليساريو هي نتاج للحرب الباردة، تم ''التخلي عنها من قبل داعميها باستثناء الجزائر، ثم دخل النظام الإيراني على الخط في مسعى لتصدير الثورة الإسلامية حيثما تسود الفوضى''.

وسجل المصدر ذاته أن ''البوليساريو شكلت فرصة أراد النظام الإيراني استغلالها''.

ويتفق هؤلاء الخبراء أيضا على أن ''جمهورية إيران الإسلامية، عبر تاريخها، تستهدف الصراعات الإقليمية وتعمل على إذكائها إلى أن تخرج عن نطاق السيطرة''.

وأوضح بوريطة لـ''فوكس نيوز'' أن ''قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران كان قائما على تقييماتنا الخاصة ومعلوماتنا وعلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي، ولم يكن بأي شكل من الأشكال إثر ضغوطات خارجية.

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