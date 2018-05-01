فيديو صادم وخطير..شوفو شنو وقع وسط سوق ديال الأسماك بتطوان بسبب غلاء الأسعار ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام مجموعة من الأشخاص برمي صناديق الأسماك أرضا احتجاجا على غلاء الأسعار خلال شهر رمضان الجاري.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل من يومه الأربعاء 23 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام مجموعة من الأشخاص برمي صناديق الأسماك أرضا احتجاجا على غلاء الأسعار خلال شهر رمضان الجاري.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت زوال يومه الأربعاء، بسوق بن حسان بمدينة تطوان، حيث قام العديد من الأشخاص بالتراشق بالصنادق المليئة بالأسماك، بينما قام آخرون بالتعبير عن احتجاجهم على غلاء الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن تجار الجملة، أكدوا ببعض الفيديوهات المتدولة، أن غباب المراقبة، تكون سببا في ارتفاع أسعار الأسماك، حيث وصل سعر سمك السردين إلى 25 درهما.