عاجل..الملك محمد السادس يصل إلى مدينة الدار البيضاء ﻿

حل الملك محمد السادس، يومه الأربعاء 23 ماي، بمدينة الدار البيضاء، قادما من إليها من الرباط، التي حل بها منذ بداية شهر رمضان المبارك.

"شوف تيفي"

حل الملك محمد السادس، يومه الأربعاء 23 ماي، بمدينة الدار البيضاء، قادما من إليها من الرباط، التي حل بها منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وتأتي زيارة الملك محمد السادسللبيضاء، بعد تدشينه للعديد من المشاريع التنموية بالعديد من المناطق التابعة لمدن سلا والصخيرات تمارة والقنيطرة، والتي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء والأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، أشرف اليوم الأربعاء، بجماعة مرس الخير (عمالة الصخيرات -تمارة)، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للقرب خاص بالمرأة والطفل، ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي يبلغ 6 ملايين درهم.

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