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إضراب عام يشل المستشفيات ليومين

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 22:19 إضراب عام يشل المستشفيات ليومين | مجتمع
إضراب عام يشل المستشفيات ليومين
قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني يومي 23 و24 ماي الجاري، بكافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على ''كرامة الطبيب''، ،مؤكدين أن مسلسل الاحتجاجات لن يتوقف إلا إذا

شوف تيفي:

قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني يومي 23 و24 ماي الجاري، بكافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على ''كرامة الطبيب''، ،مؤكدين أن مسلسل الاحتجاجات لن يتوقف إلا إذا ''استرجعت كرامة الطبيب''

ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، إلى المشاركة المكثفة في هاذ الإضراب، لتصل أصواتهم الغاضبة إلى كل المسؤولين عن القطاع الصحي وفي مقدمتهم وزير الصحة الذي يجب أن ''يستجيب للمطالب الملحة للاطباء وتحسين ظروف اشتغالهم وحمايتهم من أي خطر قد يحدق بهم أثناء مزاولة عملهم، ذلك أنهم يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المريض الذي لم يعد راضيا نهائيا عن واقع القطاع وعن الخدمات المقدمة'' يقول مصدر نقابي لذات اليوم، علما أن الطبيب ''لا يتحمل أي مسؤولية في أي اختلالات تقع بالقطاع، خاصة ما يتعلق منها بالنقص الحاصل في الموارد البشرية وفي المعدات والآليات الطبية بالعديد من المستشفيات العمومية''، حسب ما أوردته يومية المساء الصادرة يوم غد الخميس 24 ماي.

وتطالب النقابة نفسها بـ''تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية لعلاج المواطن.

يذكر أن أطباء القطاع العام يطالبون أيضا بـ'' الرفع من مناصب الإقامة الداخلية، وتوفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، وتحسين ظروف العمل وظروف استقباله''، وغيرها من المطالب الملحة التي يرونها أرضية أولية لتحقيق أمل مستشفى عمومي جيد بمواصفات جيدة وخدمات مرضية أيضا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي إضراب النقابة المستقلة مستشفيات

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