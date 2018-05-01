مسلم و البولماني يحييان حفل اتحاد طنجة بمناسبة فوزهم بلقب البطولة الاحترافية ﻿

سيحيي مساء اليوم الأربعاء الفنان يونس البولماني،و فنان الراب مسلم، بالإضافة إلى TIW TIW، بلال أفريكانو، ، والثنائي الكوميدي 'ميميح و جنيكو’، الحفل الذي سيقيمه فريق اتحاد طنجة، بمركب ابن بطوطة

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سيحيي مساء اليوم الأربعاء الفنان يونس البولماني،و فنان الراب مسلم، بالإضافة إلى TIW TIW، بلال أفريكانو، ، والثنائي الكوميدي 'ميميح و جنيكو’، الحفل الذي سيقيمه فريق اتحاد طنجة، بمركب ابن بطوطة بمناسبة تتويجه بلقب البطولة.

وسيعرف الحفل حضور رئيس الجامعة فوزي لقجع الذي سيسلم ذرع البطولة الاحترافية الذي حققه الفريق الطنجاوي لأول مرة في تاريخه.

وكان اتحاد طنجة قد توج بلقب الدوري في الجولة 29 من البطولة، بعدما فاز على فريق المغرب التطواني، واستفاد من تعادل فريق الوداد الرياضي أمام أولمبيك آسفي بميدان هذا الأخير.