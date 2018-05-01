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هام للمغاربة..بعد ارتفاع الأسعار: العرض ديال الأسماك أكثر من الطلب..والسردين موجود

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 22:12 هام للمغاربة..بعد ارتفاع الأسعار: العرض ديال الأسماك أكثر من الطلب..والسردين موجود | مجتمع
هام للمغاربة..بعد ارتفاع الأسعار: العرض ديال الأسماك أكثر من الطلب..والسردين موجود
بعد الجدل الذي أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول غلاء أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية ومن بينها الأسماك، علمت ''شوف تيفي'' من مهنيين في مجال الصيد البحري، أن نسبة عرض الأسماك للبيع في جميع

''شوف تيفي''

بعد الجدل الذي أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول غلاء أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية ومن بينها الأسماك، علمت ''شوف تيفي'' من مهنيين في مجال الصيد البحري، أن نسبة عرض الأسماك للبيع في جميع أسواق المملكة أكثر من الطلب، خلال شهر رمضان الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأرقام الرسمية، تشير إلى أن نسبة عرض الأسماك خلال الشهر الكريم، فاقت نسبة الطلب، وخاصة سمك السردين الذي يعد أكثر الأسماك المتوفرة في مختلف الأسواق، سواء أسواق الجملة أو الأسواق الشعبية الصغيرة.

وكان العديد من تجار ''الجملة''، قد أكدوا لـ ''شوف تيفي'' أن العرض يفوق الطلب بجميع أسواق الجملة بالمغرب، إلا أن المضاربات التي تلي عملية البيع الأولى للأسماك هي التي تتسبب في ارتفاع أسعارها.

وأوضح تجار الجملة أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسماك وخاصة ''السردين'' بالأسواق المغربية، يعود إلى غياب المراقبة، مشيرين إلى أن وسطاء يستغلون هذا المعطى للرفع من أسعارالسردين الذي يباع بسوق الجملة بـ 4 دراهم فقط، إلا أن المواطنين يتفاجؤون بوصول سعره لـ 30 درهما.

وأكد تجار الجملة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، تضع ثمنا مرجعيا لسعر الكيلو الواحد من السردين تصل قيمته لـ 2.80 درهما بمدينة طانطان، و2.60 درهما بمدينة العيون، وترتفع قيمته بعد شحنه ونقله إلى وجهته نظرا لمصاريف النقل والعمال و''الثلج'' ليصل لحوالي 4 دراهم، موضحين أن صندوق سمك السردين يحتوي على 23 كيلو، وقد وصلت قيمته خلال شهر رمضان ما بين 140و150 درهما، ولهذا يتم بيع سمك السردين من طرف تجار الجملة بسعر يتراوح ما بين 5 و6 دراهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السردين وزارة الفلاحة والصيد البحري الأسماك

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