وزير الشغل ''يتيم'' يتهرب من الحديث في موضوع العاملات بالحقول الإسبانية وبلاغ وزارته مليء بالتناقضات ﻿

حاول محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، التهرب من استفسار ''شوف تيفي'' حول ما تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص فيديو يوثق حالة فتاة صرحت أنها تعرضت للتعنيف

شوف تيفي: جواد الأطلس

حاول محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، التهرب من استفسار ''شوف تيفي'' حول ما تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص فيديو يوثق حالة فتاة صرحت أنها تعرضت للتعنيف والاستغلال، إثر عملها في إحدى حقول الفراولة بإسبانيا، وهي القضية التي باتت تطرح عشرات الأسئلة حول مواكبة الوزارة والوكالة المعنيتين بموضوع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية الإسبانية، اللواتي يتعرضن للاستغلال والتحرش الجنسي.

وقال محمد يتيم في جوابه على سؤال لـ''شوف تيفي'' حول مدى مواكبة الوزارة لمشكل هؤلاء النسوة والإجراءات المتخذة: أنه حاليا لا يمكنه الرد على هذا الاستفسار، نظرا لعدم توفره على معطيات محددة بشأن النازلة، مضيفا أن كل المعطيات المتحصل عليها لحد الساعة هي ما أوردته الوزارة في بلاغها منذ قليل على موقعها الإلكتروني الرسمي، حسب تعبير المتحدث، الذي أقفل الخط دون سابق إشارة متهربا من سؤال ثاني للصحفي الذي كان يسرد على مسامع الوزير، بخصوص ما إذا كانت هناك التفاتة للوزارة في هذا المشكل، الخاص بنسوة غادرن أرض الوطن نحو وضع أقسى وأصعب، ليظل سؤالا بدون جواب.

وكشفت المعطيات اليتيمة في بلاغ الوزارة الصادر هذا المساء بخصوص عاملات الحقول الاسبانية، أنها معطيات غير متطابقة مع ما ورد في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء23 ماي 2018 ، بحيث قالت الوزارة في ذات البلاغ أنه ''يجب التعامل بحذر شديد مع هذه الأشرطة التي تسلط الضوء على أحداث قد تكون وقعت شهري مارس وأبريل7 201''.

وأضافت المعطيات المتناقضة ببلاغ الوزارة، أن الأمر قد يتعلق بشروط ومواصفات عاملات تم انتقاؤهن سنة 2009، عكس العاملات اللواتي تم انتقاؤهن تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي تستوجب أن تتراوح أعمار العاملات الموسميات ما بين 18 و45 سنة، ليعود بلاغ الوزارة بمبرر أن إحدى المشتكيات البالغة من العمر 25 سنة، والتي تبعا للوقائع التي أدلت بها، تحيل على أنها عملت بالضيعات الفلاحية وعمرها 15 سنة لكون آخر فوج للمعاودات تم انتقاؤه سنة 2009.

وأظهر البلاغ من خلال معطياته التي أوردتها الوزارة والمنشورة بموقعها الرسمي، أنها قد اعتمدت لغة التوقعات والفرضيات لا لغة التحقيق الواقعي، بالإضافة إلى حشو واضح ينوه بمشروع العاملات الموسميات، في الوقت الذي تعيش فيه أكثر من 15.000 عاملة مغربية مرارة الويلات والاستغلال في حقول المجهول (الفراولة) بإسبانيا.