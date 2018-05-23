بعد قرار وزارة الداخلية ..هؤلاء من أوكل لهم أمر تسيير مجلس جهة كلميم واد نون لمدة 6أشهر ﻿

في آخر مستجدات قضية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون من طرف وزارة الداخلية، وتعيين لجنة لتصريف الأمور كشفت الجريدة الرسمية عدد 6675 أن مدة توقيف المجلس محددة في 6 أشهر،

شوف تيفي:كلميم

في آخر مستجدات قضية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون من طرف وزارة الداخلية، وتعيين لجنة لتصريف الأمور كشفت الجريدة الرسمية عدد 6675 أن مدة توقيف المجلس محددة في 6 أشهر، وسيكلف كل من والي الجهة لتدبير أمور المجلس بصفته رئيسا إلى جانب كل من ياسين الموتشو المدير العام للمصالح بالجهة وبوجمعة ادبناصر والحسين فغرواوي أعضاء خلية شؤون الجهة ولحسن عباني رئيس قسم الشؤون القروية بالولاية وعبد الله أوبي رئيس مصلحة بقسم الجماعات المحلية بولاية الجهة، ويعهد لهم المشاركة في تسيير شؤون مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك بعد قرار التوقيف وتعيينهم لتصريف الأمور.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت الأربعاء الماضي أمرا بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال سيره العادي، وجاء هذا القرار إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور المغربي، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

وارتأت عقب ذلك، تعيين لجنة خاصة تتكلف بتسيير أمور المجلس بعد قرار التوقيف الصادر في حقه، إثر الخلل الواضح الذي ظهر داخل دواليب مجلس جهة كلميم واد نون منذ ما يقارب سنة، بعد رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس طيلة سنة 2017 ومطلع السنة الجارية 2018.