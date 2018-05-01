أعضاء جماعة بأكادير يقاطعون دورة المجلس للمرة الثانية على التوالي ﻿

أقدم 20 عضو من أعضاء جماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير على مقاطعة مجلس الجماعة للمرة الثانية على التوالي وذلك صباح اليوم الأربعاء، بعدما كانت مبرمجة لكنها تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

شوف تيفي:أكادير

أقدم 20 عضو من أعضاء جماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير على مقاطعة مجلس الجماعة للمرة الثانية على التوالي وذلك صباح اليوم الأربعاء، بعدما كانت مبرمجة لكنها تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' ، فقد تفاجأت رئيسة الجماعة بحضور حوالي 15 عضوا من أصل 35 المشكلين للمجلس، وذلك بفعل الإستياء الذي يسود داخل ذواليب الجماعة من طريقة تسيير الرئيسة التي وصفها الأعضاء في بيان لهم صدر بداية هذا الشهر بالعشوائية والمتعجرفة.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه المقاطعة تأتي بعد مقاطعة سابقة حينما قطع دورة ماي العادية حوالي 22 عضو كرسالة منهم لرئيسة المجلس على إستنكارهم مما تعيشه الجماعة من اختلالات وتشنجات.