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بكالوريا 2018.. تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل ذوي الإعاقة الذهنية وحالات التوحد والصم

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 21:32 بكالوريا 2018.. تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل ذوي الإعاقة الذهنية وحالات التوحد والصم | بوليتيك
بكالوريا 2018.. تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل ذوي الإعاقة الذهنية وحالات التوحد والصم
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفة استثنائية، تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل المترشحات والمترشحين الممدرسين من ذوي الإعاقة الذهنية

شوف تيفي: و.م.ع

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفة استثنائية، تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل المترشحات والمترشحين الممدرسين من ذوي الإعاقة الذهنية وحالات التوحد والصم، الذين سيجتازون الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2018.

وحسب بلاغ للوزارة، يأتي هذا الإجراء، الذي كان يشمل المترشحين المكفوفين، في إطار الجهود المبذولة لإرساء نظام التقويم والامتحانات بمنظومة التربية والتكوين الوطنية على قاعدة تكافؤ الفرص، وصونا لحق التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الإنصاف وفق ما تشير إليه الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030.

وسيجتاز المترشحون في وضعية إعاقة، المستفيدون من هذا الإجراء، اختبارات خاصة تستند إلى الأطر المرجعية الخاصة بالمواد الدراسية المعنية بالامتحانين الجهوي والوطني للبكالوريا، وستكون هذه الاختبارات مغلقة أو شبه مغلقة من صنف صحيح/خطأ، والاختيار من المتعدد، وأسئلة الوصل، وأسئلة الترتيب، والأسئلة ذات الإجابة القصيرة، وملء الفراغات، وأسئلة الربط بين الفقرات وغيرها من أصناف الوضعيات الاختبارية المنتمية إلى هذا الصنف من الأسئلة، مع مطالبة المترشح بتعليل مقتضب لجوابه كلما اقتضت ذلك ضرورات تقويم ما هو منصوص عليه في الإطار المرجعي للاختبار.

ويحتفظ لهؤلاء المترشحين والمترشحات بحق الاستفادة من صيغ تكييف ظروف الإجراء محددة في المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا 2018، ومنها اصطحاب مرافق وفق شروط محددة، وتمكينهم من تمديد فترة الاختبار بثلث المدة الزمنية المحددة لإجرائه، كما هو الشأن بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة جسدية.

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