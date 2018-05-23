حزب العدالة والتنمية يدخل على خط قضية التلاعب بمباريات البطولة الوطنية ويطالب بفتح تحقيق ﻿

دخل حزب العدالة والتنمية على خط ما بات يعرف بالتلاعب بمباريات البطولة الوطنية الاحترافية، حيث تقدم برلماني الفريق داخل مجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الشباب والرياضة، والذي شكك فيه من نتيجة

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دخل حزب العدالة والتنمية على خط ما بات يعرف بالتلاعب بمباريات البطولة الوطنية الاحترافية، حيث تقدم برلماني الفريق داخل مجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الشباب والرياضة، والذي شكك فيه من نتيجة مباراة شباب الريف الحسيمي واتحاد طنجة برسم الجولة الأخيرة من الدوري الاحترافي المغربي، وطالبه بفتح تحقيق عاجل حول حيثيات وملابسات فوز شباب الريف الحسيمي وضمان بقائه بقسم الأضواء.

ويأتي هذا السؤال الكتابي الذي وجهه ''أحمد الهيقي'' عن الفريق البيجيدي، بعد تناول مجموعة من الصحف الوطنية لخبر يشكك في النتيجة التي ألت إليها المقابلة وسهلت على فريق شباب الريف الحسيمي البقاء بالقسم الأول.

وطلب ''الهيقي'' من وزير الشباب والرياضة بفتح تحقيق في هذه النازلة للحد من السلوكات اللارياضية التي تلطخ سمعة الرياضة المغربية، وخصوصا كرة القدم وتسئ لسمعة البطولة الوطنية لاسيما أن المغرب يراهن على تسويق منتوجاته الرياضية للفوز باحتضان كأس العالم 2026.

يشار إلى أن مقابلة اتحاد طنجة وشباب الريف الحسيمي برسم الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية، انتهت بفوز الحسيمة بهدفين لصفر وضمن بها بقائه بقسم الصفوة، فيما سقط شباب أطلس خنيفرة وفريق الرسينغ البيضاوي إلى الدرجة الثانية بعد هزيمته أمام نادي الوداد البيضاوي.