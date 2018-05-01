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عاجل..بعد الحملة التضامنية.. النقابات التعليمية تطالب بإطلاق سراح أستاذ مدينة خريبكة

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 20:38 عاجل..بعد الحملة التضامنية.. النقابات التعليمية تطالب بإطلاق سراح أستاذ مدينة خريبكة | مجتمع
عاجل..بعد الحملة التضامنية.. النقابات التعليمية تطالب بإطلاق سراح أستاذ مدينة خريبكة
طالبت النقابات التعليمية الخمسة بإقليم خريبكة، في بيان لها بالتعجيل بإطلاق سراح أستاذ الرياضيات المتهم بالاعتداء على تلميذة وسط الفصل الدراسي بالثانوية التأهيلية الإمام مالك، ووجهت التحية لجميع

شوف تيفي:

طالبت النقابات التعليمية الخمسة بإقليم خريبكة، في بيان لها بالتعجيل بإطلاق سراح أستاذ الرياضيات المتهم بالاعتداء على تلميذة وسط الفصل الدراسي بالثانوية التأهيلية الإمام مالك، ووجهت التحية لجميع الأطر العاملة بالثانوية المذكورة وعموم رجال التعليم محليا وجهويا ووطنيا، الذين أكدوا تضامنهم اللا مشروط مع الأستاذ المعتقل.

وأوضحت النقابات في بلاغ توصلت به "شوف تيفي" أن سجل الأستاذ المعتقل خال من أي متابعة إدارية أو تأديبية أو قضائية أونقابية منذ تعيينه ثمانينات القرن الماضي، مشيرة إلى أنه معروف بتفانيه المتواصل في التدريس بشهادة جميع التلاميذ والأساتذة والإداريين والمؤطرين.

وطالبت النقابات بعرض الأستاذ على الخبرة الطبية، جراء الضغط النفسي الذي تعرض له، معبرة عن استيائها الشديد من الزيارة التي قام بها المفتش العام ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة بني ملال إلى منزل التلميذة، لأن الأمر يعتبر تشجيعا على الشغب والعنف ضد الأساتذة، مبرزة أنه كان من الأفضل زيارة الأستاذ وأسرته.

ودعت النقابات الخمسة الضابطة القضائية إلى تعميق البحث في القضية واستدعاء جميع الشهود والأطراف المرتبطة بالموضوع بما فيهم التلاميذ والتلميذات الحاضرين في الفصل وقت وقوع الحادث، وعدم الانسياق وراء ما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الأسباب الرئيسية وراء ما حدث داخل الفصل الدراسي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخبرة الطبية الأستاذ المعتقل خريبكة البحث الأكاديمية الجهوية

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