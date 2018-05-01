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عاجل..ها شحال من واحد مات في فاجعة قارب الحراكة اللي تقلب بشاطئ ضواحي القنيطرة

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 19:55 عاجل..ها شحال من واحد مات في فاجعة قارب الحراكة اللي تقلب بشاطئ ضواحي القنيطرة | حوادث و حقوق
عاجل..ها شحال من واحد مات في فاجعة قارب الحراكة اللي تقلب بشاطئ ضواحي القنيطرة
لفظت مياه بحر جماعة بنمصور ضواحي مدينة القنيطرة، قبل قليل من يومه الأربعاء جثة 5 أشخاص، لقوا مصرعهم على إثر انقلاب قارب خاص بالهجرة السرية كان على متنه 40 شاب وشابة.

"شوف تيفي"

لفظت مياه بحر جماعة بنمصور ضواحي مدينة القنيطرة، قبل قليل من يومه الأربعاء جثة 5 أشخاص، لقوا مصرعهم على إثر انقلاب قارب خاص بالهجرة السرية كان على متنه 40 شاب وشابة.

وتشير المعطيات المؤقتة لهذه الفاجعة، أن 3 أشخاص ما زالوا على قيد الحياة تم انتشالهم من مياه البحر، قبل أن يتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة لتلقي الاسعافات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب الأشخاص الذين كانوا داخل القارب ينحدرون من منطقة أولاد عياد بنمصور، كانوا يحاولون الهجرة بطريقة سرية إلى الديار الأوروبية إلا أن الأقدار شاءت أن تنتهي "رحلة الموت" بوقوع فاجعة، عقب انقلاب القارب.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القنيطرة الموتى مستشفى الإدريسي القنيطرة

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