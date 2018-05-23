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فضيحة وبالصور..أكبر مستشفى بالمغرب وإفريقيا تحول إلى مكان مهجور

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 18:07 فضيحة وبالصور..أكبر مستشفى بالمغرب وإفريقيا تحول إلى مكان مهجور | حوادث و حقوق
فضيحة وبالصور..أكبر مستشفى بالمغرب وإفريقيا تحول إلى مكان مهجور
توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور الخاصة بمستشفى منطقة ابن صميم التابعة لإقليم إفران، والتي تظهر تحول هذا المستشفى إلى مكان مهجور، قد ينهار في أية لحظة.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الصور الخاصة بمستشفى منطقة ابن صميم التابعة لإقليم إفران، والتي تظهر تحول هذا المستشفى إلى مكان مهجور، قد ينهار في أية لحظة.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن المستشفى الذي يوجد وسط جبال الأطلس المتوسط ، يعد أكبر مستشفى بإفريقيا وهو متخصص في علاج داء السل، ويحتوي على فضاءات متعددة و متميزة كملعب للكرة ومسجد و كنيسة و سينما و مطعم و أزيد من 30 غرفة للعمليات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المستشفى تم تشييده نهاية أربعينات القرن الماضي على يد فرنسي يدعى "موريس بونجان" الذي كان يعد من بين أغنياء فرنسا، وقد أطلق عليه اسم "سانوطوريوم"، مشيرا إلى أن هذه المعلمة التارخية تم إهمالها وتحولت إلى مكان يقاوم الزمن.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصور مستشفى بن صميم فرنسي إفران

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