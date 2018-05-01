السجن المحلي الأوداية بمراكش ينفي تجميد مكتب الشكايات و يهدد باللجوء إلى القضاء ﻿

ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص ''تجميد مكتب الشكايات'' بالسجن المحلي الأوداية بمراكش و''عبث السجناء بالشكايات''، و''عدم توصل السجناء بأجوبة على شكاياتهم''. أصدرت المندوبية العامة لادارة

شوف تيفي

ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص "تجميد مكتب الشكايات" بالسجن المحلي الأوداية بمراكش و"عبث السجناء بالشكايات"، و"عدم توصل السجناء بأجوبة على شكاياتهم". أصدرت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج، السجن المحلي الاوداية مراكش، بلاغا توضيحيا، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه.

و نفت المندوبية العامة للسجون تلك الاخبار و اعتبرتها مجرد ادعاءات باطلة، حيث "إن مكتب تلقى شكايات وتظلمات السجناء قائم بهذه المؤسسة، ويعمل على تلقي شكايات وتظلمات السجناء وذويهم عن طريق صناديق مغلقة وضعت لهذا الغرض بجميع مرافق وأحياء المؤسسة، سواء داخل المعقل أو بقاعة الزيارة وأيضا بمكان تسجيل الزوار، حيث يتم تجميعها وتصنيفها وإحالتها على الوجهة المعنية دون تأخير".

وأوضح ذات البلاغ، أن إدارة المؤسسة تعمل على استقبال مختلف شكايات وتظلمات المعتقلين سواء كانت شفوية أو كتابية، ويتم الإنصات لتظلماتهم وشكاياتهم بإشراك مختلف مسؤولي المؤسسة السجنية المعنيين بموضوعاتها، وذلك من أجل معالجتها وإيجاد حلول لها بالسرعة والفعالية المطلوبتين. كما أن إدارة المؤسسة تعمل على تزويد النزلاء بأجوبة الشكايات والتظلمات التي سبق وتقدموا بها ، والمتوصَل بها من مختلف الجهات المعنية.

وقد هددت إدارة المؤسسة في نفس السياق المواقع الإعلامية التي تروج لما أسمته بالمغالطات والأكاذيب، باللجوء إلى القضاء "وأمام تمادي هذه المواقع الإلكترونية في ترويج المغالطات والأكاذيب بنية مبيتة في الإساءة إلى إدارة المؤسسة، فإن هذه الأخيرة تعلن عن احتفاظها بالحق في اللجوء إلى القضاء، من أجل إيقاف مسلسل الابتزاز الذي تتعرض له ممن يدعون كذبا الانتساب إلى ميدان العمل الإعلامي، مع تأكيدها على الاحترام الذي تكنه لوسائل الإعلام الجادة، وتواصلها الدائم معها خدمة للرأي العام الوطني.