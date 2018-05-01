 بالأرقام..شوفو شحال وصل معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2018 ﻿
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بالأرقام..شوفو شحال وصل معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2018

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 17:49 بالأرقام..شوفو شحال وصل معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2018 | مجتمع
بالأرقام..شوفو شحال وصل معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2018
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن معدل البطالة عرف انخفاضا بنسبة 0,2 بالمئة، ليستقر في 10,5 بالمئة، خلال الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع نفس الفترة من

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن معدل البطالة عرف انخفاضا بنسبة 0,2 بالمئة، ليستقر في 10,5 بالمئة، خلال الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 .

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع قدره 0,6 نقطة بالوسط القروي بنسبة 3,5 بالمئة، و0,1 نقطة بالوسط الحضري بنسبة 15,6 بالمئة، مؤكدة أن عدد العاطلين تراجع بـ24 ألف شخص، وارتفع معدل الساكنة العاملة بنسبة 1,1 بالمئة مقابل ارتفاع الساكنة النشيطة بنسبة 0,8 بالمئة.

وأضاف المصدر ذاته أن أهم الانخفاضات في معدلات البطالة سجلت لدى البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (ناقص 0,8 نقطة)، والأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة (ناقص 0,3 نقطة). وفي المقابل سجلت أهم الارتفاعات في معدلات البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (زائد 0,2 نقطة).

وأشار المصدر نفسه إلى أنه ما بين الفصل الأول من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2017، سجل الاقتصاد المغربي إحداث 116 ألف منصب شغل، منها 77 ألف منصب شغل بالمنطقة الحضرية و39 ألف بالمنطقة القروية، مضيفا أن هذه المناصب المحدثة تشمل زيادة في التوظيف المأجور بـ 142 ألف منصب شغل، بما فيها 79 ألف في المناطق الحضرية و63 ألف في المنطقة القروية، وانخفاض في التوظيف غير المأجور، تشمل حوالي 98 بالمئة من المساعدة الأسرية بـ 26 ألف منصب.

وبخصوص إحداث التوظيف عبر القطاعات، سجل قطاع الخدمات ما يعادل 50 ألف منصب شغل، وقطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري 43 ألف منصب، و32 ألف منصب سجلت بقطاع البناء والأشغال العامة. بينما سجل قطاع الصناعة خسارة في معدل التوظيف بتسعة آلاف منصب شغل.

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