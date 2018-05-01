 هذه حقيقة اعتقال طلبة رفعوا أعلاما معادية للوحدة الترابية بأكادير ﻿
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هذه حقيقة اعتقال طلبة رفعوا أعلاما معادية للوحدة الترابية بأكادير | مجتمع

هذه حقيقة اعتقال طلبة رفعوا أعلاما معادية للوحدة الترابية بأكادير

فلتات لسان وزراء العثماني

هذه حقيقة اعتقال طلبة رفعوا أعلاما معادية للوحدة الترابية بأكادير

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 17:32 هذه حقيقة اعتقال طلبة رفعوا أعلاما معادية للوحدة الترابية بأكادير | مجتمع
هذه حقيقة اعتقال طلبة رفعوا أعلاما معادية للوحدة الترابية بأكادير
نفت مصادر ''شوف تيفي''، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص اعتقال بعض الطلبة المتورطين في رفع أعلام وشعارات معادية للوحدة الترابية.

شوف تيفي:أكادير

نفت مصادر ''شوف تيفي''، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص اعتقال بعض الطلبة المتورطين في رفع أعلام وشعارات معادية للوحدة الترابية.

وأكدت أن هذه الأخبار مجرد إشاعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، ولم يتم تسجيل أي حالة اعتقال، داعية إلى تحري الحقيقة وعدم الانزلاق وراء ما تروج له بعض الجهات خدمة لأجندتها ولخلق الفتنة والتحريض.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن الامتحانات بجامعة ابن زهر بجميع شعبها وفروعها مرت في أجواء عادية وطبيعية يطبعها الهدوء والسكينة وتحت مراقبة وأنظار مصالح الأمن بهدف ضمان مرورها في أجواء هادئة، بعيدا عن كل ما ممن شأنه أن يشوش على الطلبة ويعكر صفو اختباراتهم

وتأتي هذه التدابير الاحترازية والوقائية في إطار الاستراتيجية التي تتبناها ولاية أمن أكادير، وحرصها الوثيق على استباب الأمن والحفاظ على النظام العام والسير العادي للمسار الدراسي داخل الحرم الجامعي ومحيطه، ومحاربة كل أشكال العنف وأنواعه، وتحصين الجامعة من كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على التحصيل المعرفي والعلمي داخل دواليبها.

يشار إلى أن هذه الشائعات جاءت في سياق ما عرفته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير يوم السبت الماضي من مواجهات دامية بين فصيلين طلابيين، أسفرت عن وفاة طالب ينحدر من مدينة كلميم، متأثرا بجروح بليغة كان أصيب بها على مستوى الرأس أثناء هذا الصراع الدامي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حقيقة اعتقال طلبة حمل أعلام معادية الوحدة الترابية

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