هذا ما تقرر بخصوص واقعة إدخال ''حمار'' إلى مؤسسة تعليمية ببرشيد والقضية فيها فتح تحقيق+فيديو ﻿

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام تلميذ بإدخال حمار إلى الثانوية التأهيلية الجديدة، خرجت المديرية الإقليمية للتعليم ببرشيد، ببلاغ، اليوم الأربعاء 23 ماي، أعلنت من خلاله أنها تفاعلت مع

''شوف تيفي''

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام تلميذ بإدخال حمار إلى الثانوية التأهيلية الجديدة، خرجت المديرية الإقليمية للتعليم ببرشيد، ببلاغ، اليوم الأربعاء 23 ماي، أعلنت من خلاله أنها تفاعلت مع الفيديو المتداول، وقامت لجنة إقليمية بزيارة لهذه المؤسسة التعليمية للوقوف على ملابسات هذا الحادث.

وأوضحت المديرية في بلاغ، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن اللجنة التي تم إيفادها للمؤسسة التعليمية، تبين لها أن الأمر يتعلق بعمل متهور قام به بعض التلاميذ، أقدموا على إدخال ''دابة'' كانت متواجدة بجوار المؤسسة، مشيرة إلى أن الحارس العام، أخل بواجبه المهني في مراقبة عملية دخول وخروج التلاميذ لأنه لم يتواجد بباب المؤسسة.

ونفت المديرية ما يروج له حول أن الحادث، كان كرد فعل تلميذ على ما صدر من أستاذ، واصفة هذه المعطيات بالخاطئة التي لا أساس لها من الصحة.

وأكدت المديرية قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من ثبت إخلاله بواجبه المهني، فور توصلها بالتقرير النهائي للجنة الإقليمية.