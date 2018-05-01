 هذا ما تقرر بخصوص واقعة إدخال ''حمار'' إلى مؤسسة تعليمية ببرشيد والقضية فيها فتح تحقيق+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يضع الحجر الأساس لبناء مركز للقرب لفائدة المرأة والطفل بمرس الخير ويسلم تجهيزات لحاملي مشاريع بالجهة | بوليتيك

الملك محمد السادس يضع الحجر الأساس لبناء مركز للقرب لفائدة المرأة والطفل بمرس الخير ويسلم تجهيزات

عملاء شركة ديال الورق الصحي دارو وقفة احتجاجية كيطالبوا بمستحقاتهم المادية | مجتمع

عملاء شركة ديال الورق الصحي دارو وقفة احتجاجية كيطالبوا بمستحقاتهم المادية

فضيحة وبالصور..أكبر مستشفى بالمغرب وإفريقيا تحول إلى مكان مهجور | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور..أكبر مستشفى بالمغرب وإفريقيا تحول إلى مكان مهجور

السجن المحلي الأوداية بمراكش ينفي تجميد مكتب الشكايات و يهدد باللجوء إلى القضاء | بوليتيك

السجن المحلي الأوداية بمراكش ينفي تجميد مكتب الشكايات و يهدد باللجوء إلى القضاء

فيديو .. كريستيانو سأعتزل في ريال مدريد بعمر الـ41؟ لكن أنا عمري البيولوجي الآن 23 فقط | بووز

فيديو .. كريستيانو سأعتزل في ريال مدريد بعمر الـ41؟ لكن أنا عمري البيولوجي الآن 23 فقط

فيديو.. زياش والأحمدي في طريقهم إلى المغرب | بووز

فيديو.. زياش والأحمدي في طريقهم إلى المغرب

بالأرقام..شوفو شحال وصل معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2018 | مجتمع

بالأرقام..شوفو شحال وصل معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2018

هاذ شي خطير بزاف..فتاة شدات شاب وشرملاتو ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..فتاة شدات شاب وشرملاتو ضواحي البيضاء

هذه حقيقة اعتقال طلبة رفعوا أعلاما معادية للوحدة الترابية بأكادير | مجتمع

هذه حقيقة اعتقال طلبة رفعوا أعلاما معادية للوحدة الترابية بأكادير

فلتات لسان وزراء العثماني

هذا ما تقرر بخصوص واقعة إدخال ''حمار'' إلى مؤسسة تعليمية ببرشيد والقضية فيها فتح تحقيق+فيديو

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 17:02 هذا ما تقرر بخصوص واقعة إدخال حمار إلى مؤسسة تعليمية ببرشيد والقضية فيها فتح تحقيق+فيديو | حوادث و حقوق
هذا ما تقرر بخصوص واقعة إدخال ''حمار'' إلى مؤسسة تعليمية ببرشيد والقضية فيها فتح تحقيق+فيديو
بعد ساعات من تداول مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام تلميذ بإدخال حمار إلى الثانوية التأهيلية الجديدة، خرجت المديرية الإقليمية للتعليم ببرشيد، ببلاغ، اليوم الأربعاء 23 ماي، أعلنت من خلاله أنها تفاعلت مع

''شوف تيفي''

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام تلميذ بإدخال حمار إلى الثانوية التأهيلية الجديدة، خرجت المديرية الإقليمية للتعليم ببرشيد، ببلاغ، اليوم الأربعاء 23 ماي، أعلنت من خلاله أنها تفاعلت مع الفيديو المتداول، وقامت لجنة إقليمية بزيارة لهذه المؤسسة التعليمية للوقوف على ملابسات هذا الحادث.

وأوضحت المديرية في بلاغ، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن اللجنة التي تم إيفادها للمؤسسة التعليمية، تبين لها أن الأمر يتعلق بعمل متهور قام به بعض التلاميذ، أقدموا على إدخال ''دابة'' كانت متواجدة بجوار المؤسسة، مشيرة إلى أن الحارس العام، أخل بواجبه المهني في مراقبة عملية دخول وخروج التلاميذ لأنه لم يتواجد بباب المؤسسة.

ونفت المديرية ما يروج له حول أن الحادث، كان كرد فعل تلميذ على ما صدر من أستاذ، واصفة هذه المعطيات بالخاطئة التي لا أساس لها من الصحة.

وأكدت المديرية قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من ثبت إخلاله بواجبه المهني، فور توصلها بالتقرير النهائي للجنة الإقليمية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحارس العام المؤسسة التعليمية حمار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة وبالصور..أكبر مستشفى بالمغرب وإفريقيا تحول إلى مكان مهجور | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور..أكبر مستشفى بالمغرب وإفريقيا تحول إلى مكان مهجور

هاذ شي خطير بزاف..فتاة شدات شاب وشرملاتو ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..فتاة شدات شاب وشرملاتو ضواحي البيضاء

مديرية الحموشي تنفي تزوير مسطرة قضائية خاصة بحادثة سير مميتة بالبيضاء | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تنفي تزوير مسطرة قضائية خاصة بحادثة سير مميتة بالبيضاء

خطير.. شفار شرمل بنت بجنوية وسط إنزكان وشدوه صحاب شرع اليد وسلخوه مزيان | حوادث و حقوق

خطير.. شفار شرمل بنت بجنوية وسط إنزكان وشدوه صحاب شرع اليد وسلخوه مزيان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو.. الاأخوان أمرابط في طريقهم إلى المغرب لخوض معسكرهم التدريبي مع الأسود | قنوات أخرى
منذ 47 دقيقة

فيديو.. الاأخوان أمرابط في طريقهم إلى المغرب لخوض معسكرهم التدريبي مع الأسود

أغرب ترمضينة فرمضان من شوارع كازا..ضارب معاه و سخف ليه بلعاني | بــووز

أغرب ترمضينة فرمضان من شوارع كازا..ضارب معاه و سخف ليه بلعاني

أجيو نضحكو شوية مع طرائف رمضان اللي وقعو للاعب الدولي السابق بوشعيب لـمباركي | بــووز

أجيو نضحكو شوية مع طرائف رمضان اللي وقعو للاعب الدولي السابق بوشعيب لـمباركي

مغاربة يحتجون أمــام القنصلية الأمريكية بالدارالبيضاء رفضا لقرارات ترامب حول القدس | بــووز

مغاربة يحتجون أمــام القنصلية الأمريكية بالدارالبيضاء رفضا لقرارات ترامب حول القدس

﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يضع الحجر الأساس لبناء مركز للقرب لفائدة المرأة والطفل بمرس الخير ويسلم تجهيزات لحاملي مشاريع بالجهة | بوليتيك
منذ 29 دقيقة

الملك محمد السادس يضع الحجر الأساس لبناء مركز للقرب لفائدة المرأة والطفل بمرس الخير ويسلم تجهيزات

عملاء شركة ديال الورق الصحي دارو وقفة احتجاجية كيطالبوا بمستحقاتهم المادية | مجتمع

عملاء شركة ديال الورق الصحي دارو وقفة احتجاجية كيطالبوا بمستحقاتهم المادية

فضيحة وبالصور..أكبر مستشفى بالمغرب وإفريقيا تحول إلى مكان مهجور | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور..أكبر مستشفى بالمغرب وإفريقيا تحول إلى مكان مهجور

السجن المحلي الأوداية بمراكش ينفي تجميد مكتب الشكايات و يهدد باللجوء إلى القضاء | بوليتيك

السجن المحلي الأوداية بمراكش ينفي تجميد مكتب الشكايات و يهدد باللجوء إلى القضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.