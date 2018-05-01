جماهير الريال وليفربول طالع ليهم الدم بسبب غلاء تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا ﻿

عبرت جماهير فريقي ريال مدريد وليفربول عن غضبهما بسبب غلاء تذاكر مباراة النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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عبرت جماهير فريقي ريال مدريد وليفربول عن غضبهما بسبب غلاء تذاكر مباراة النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية أوكرانية، فإنه من المحتمل أن يعدل آلاف المناصرين عن القدوم إلى العاصمة ''كييف'' نظرا لغلاء التذاكر والفنادق والخدمات العامة وصعوبة التنقل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السبب واضح ويعود إلى غلاء تذاكر الدخول إلى الملعب ، التي تصل أثمان الكثير منها إلى نحو 500 أورو ، وغلاء أسعار الفنادق وعدم وجود رحلات كثيرة مباشرة تربط أوكرانيا بالبلدين المعنيين بالمقابلة الختامية ، وغلاء التنقل داخل كييف والخدمات العامة بسبب الاستغلال الفاحش لأرباب وسائل النقل والمطاعم وباقي أنواع الخدمات لهذه المناسبة الكروية.

واعتبرت صحف أوكرانية أن فريقي ريال مدريد وليفربول سيواجهان مشكلة عدم تمكن جماهير الناديين من مصاحبتهما إلى العاصمة كييف بالأعداد التي تتمناها ، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم ، الذي سيقام يوم السبت القادم.