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نتيجة مباراة شباب الريف الحسيمي واتحاد طنجة تصل إلى البرلمان

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 17:03 نتيجة مباراة شباب الريف الحسيمي واتحاد طنجة تصل إلى البرلمان | سبور
نتيجة مباراة شباب الريف الحسيمي واتحاد طنجة تصل إلى البرلمان
وجه أحمد الهيقي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والرياضة بخصوص نتيجة مباراة اتحاد طنجة ضد شباب الريف الحسيمي، في الدورة الأخيرة للبطولة .

'' شوف سبور''

وجه أحمد الهيقي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والرياضة بخصوص نتيجة مباراة اتحاد طنجة ضد شباب الريف الحسيمي، في الدورة الأخيرة للبطولة .

وأكد الهيقي خلال سؤاله أن نتيجة المباراة خلقت جدلا واسعا وتداولت بعض الصحف الوطنية خبرا يتعلق بالشبهات التي حامت حول هذه المقابلة والتي سهل فريق اتحاد طنجة الفوز لفريق شباب الريف الحسيمي.

وتابع قائلا :'' نسائلكم السيد الوزير فتح تحقيق في هذه النازلة واتخاذ الإجراء ات اللازمة للحد من هذه السلوكات اللارياضية''.

ومعلوم أن فريق شباب الريف الحسيمي قد ضمن بقاءه في قسم الصفوة بعد تحقيق الفوز على صاحب اللقب فريق اتحاد طنجة.

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شوف سبور المغرب شباب الريف الحسيمي اتحاد طنجة

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