القنوات المجانية لمتابعة مباريات المنتخب المغربي في المونديال ﻿

يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم، خصومه في كأس العالم 2018، بداية من 15 من شهر يونيو المقبل، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة قوية، إلى جانب بطل أوروبا منتخب البرتغال، وبطل العالم سنة 2010، منتخب إسبانيا،

'' شوف سبور''

يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم، خصومه في كأس العالم 2018، بداية من 15 من شهر يونيو المقبل، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة قوية، إلى جانب بطل أوروبا منتخب البرتغال، وبطل العالم سنة 2010، منتخب إسبانيا، بالإضافة إلى منتخب إيران.

وسيكون المتتبع الرياضي على موعد مع مباريات قوية للأسود ، والتي ستبث على مجموعة من القنوات أبرزها مجموعة بيين سبورت القطرية لكن هناك قنوات مجانية، جاءت كالتالي :

برنامج النقل التلفزي لمباريات المنتخب الوطني في كأس العالم روسيا

المغرب ضد إيران

(Das reste-Quatro-Italia1-RTP1-beIN sports max 2)

المغرب ضد البرتغال

(Das reste-Quatro-Italia1-RTP1-beIN sports max 2)

المغرب ضد إسبانبا

(ZDF-Tele cinqo-Italia1-beIN sports max 2)