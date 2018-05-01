 انتخاب المغرب على رأس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية بإفريقيا ﻿
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انتخاب المغرب على رأس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية بإفريقيا

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 16:37 انتخاب المغرب على رأس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية بإفريقيا | سبور
انتخاب المغرب على رأس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية بإفريقيا
انتخب المغرب، بالإجماع على رأس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية بإفريقيا، مما مكنه من الحصول على العضوية باللجنة التنفيذية للجامعة الدولية للرياضة المدرسية، لمدة أربع سنوات، وذلك خلال انعقاد

'' شوف سبور''

انتخب المغرب، بالإجماع على رأس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية بإفريقيا، مما مكنه من الحصول على العضوية باللجنة التنفيذية للجامعة الدولية للرياضة المدرسية، لمدة أربع سنوات، وذلك خلال انعقاد الجمع العام للجامعة الدولية للرياضة المدرسية، ما بين 17 و21 ماي 2018 بمدينة ريو البرازيلية.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن حصول المغرب على هذا المنصب ، يأتي من بين أكثر من 80 دولة عضوة بالجامعة من بينها 20 دولة إفريقية، بعد تقديم المغرب لاستراتيجية للارتقاء بالرياضة المدرسية على المستوى الإفريقي، وبعد النجاح الكبير الذي حققه المنتدى الإفريقي الأول للرياضة المدرسية المنظم بالرباط بين 15 و16 يناير 2018، وكذا الدورة السابعة عشر ''لجمنازياد 2018'' التي احتضنتها المملكة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 9 ماي 2018.

وأفاد ذات البلاغ، في شخص الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، بعد الإعجاب والتقدير الكبيرين اللذين حظي بهما المغرب من قبل جميع أعضاء الجامعة الدولية للرياضة المدرسية، وذلك على مستوى العدد الاستثنائي للدول المشاركة في ''جمنازياد 2018''، وعلى الخصوص الدول الإفريقية، وكذا جودة الاستقبال والتنظيم والتحكيم والفضاءات الرياضية، والنتائج المبهرة التي حققها الفريق الوطني المغربي المشارك والذي تمكن، لأول مرة في تاريخ هذه البطولة، من احتلال الرتبة الثانية في سبورة الميداليات.

‫شوف تيفي

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